Diretta Francia-Italia ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ROTHERHAM (INGHILTERRA) - Mancano ormai poche ore al debutto dell'Italia ai campionati Europei di calcio femminilee. Le azzurre di Milena Bertolini faranno il loro esordio sul campo del New York Stadium di Rotherham per sfidare la Francia nella prima partita del Girone D. Un'avversaria temibile per l'Italia, con le transalpine di Corinne Diacre che sono una delle squadre favorite per la vittoria finale. A guidare le azzurre in campo ci sarà il difensore centrale della Juventus, Sara Gama: "Ogni squadra vuole andare più avanti possibile. Non mi piace fare pronostici, ma dobbiamo dare il massimo: se lo facciamo, non ci sono limiti a quello che possiamo raggiungere. Sappiamo che la Francia è tra le favorite. Sappiamo anche però quanto siamo cresciute noi, quindi scenderemo in campo per cercare di vincere e iniziare col piede giusto", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia.