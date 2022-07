Diretta Italia-Islanda ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (INGHILTERRA) - A poco più di 72 ore dal ko contro la Francia (5-1), l'Italia di Milena Bertolini torna in campo e alle 18 sfida l'Islanda al Manchester City Academy Stadium nel secondo turno della fase a gironi di Euro 2022. È già una sfida decisiva per le azzurre che, in caso di sconfitta, sarebbe eliminate. Gara e compagne, dunque, sono costrette a raccogliere il bottino pieno per sperare di andare avanti. Il pari per 1-1 all'esordio tra Belgio e le avversarie di oggi, infatti, permetterebbe all'Italia di approdare ai quarti anche con un pareggio nell'ultimo match contro le fiamminghe in programma lunedì alle 21. La sconfitta, auspicabile ma non nel punteggio, contro le transalpine fa ancora male ma le ragazze dovranno guardare avanti e pensare alle prossime sfide. Nulla è ancora compromesso.