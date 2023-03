Juve Women, Montemurro: "Finale con la Roma? Dipende tutto da noi"

Juventus Women, le dichiarazioni di Montemurro

Queste le parole dell'allenatore al termine della partita: "Oggi si è vista di nuovo la forza del gruppo. Noi sappiamo che dipende tutto da noi: se abbiamo il giusto atteggiamento possiamo fare grandi partite. Quest'anno ci è mancato un po' di entusiasmo, voglia di portare a casa la vittoria. Siamo stati puniti e siamo in questa situazione, ma tutte le squadre hanno un periodo di calo ogni tanto, ci sta. Adesso ci focalizziamo su un altro obiettivo per fare un risultato importante. Quando le cose non vanno bene voglio vedere qualcuno che alza una mano e si prende la responsabilità. Voglio che le ragazze prendano in mano il loro destino. Sono contento perché hanno lavorato tanto in questa settimana e hanno tirato fuori qualcosa in più da sé stesse e spero che questo sia la base per il futuro. La finale? Sarà speciale, mi fa piacere giocarla contro la Roma, che sta facendo grandi cose in Serie A. Lavoreremo per essere pronti. Ogni settimana per noi è una nuova sfida ed è bellissimo".

Juventus Women, le dichiarazioni di Sara Gama

Il capitano della Juve Women ha parlato così dopo i 120 minuti: "Siamo molto soddisfatte della partita, in particolare dell'anima che abbiamo messo: la nostra, quella giusta, che ci permette di fare prestazioni così. Prima di questa sfida abbiamo riconosciuto le cose da migliorare, credendo in noi stesse e mostrando le nostre qualità, che forse all'andata non si erano viste del tutto. E possiamo ancora migliorare. La Roma? Sta facendo molto bene, un grande campionato, ma il tema siamo noi. Dobbiamo pensare al calcio che vogliamo fare".