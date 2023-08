Diretta Sudafrica-Italia ore 9: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

In classifica l'Italia è al secondo posto, a quota tre punti, grazie alla vittoria all'esordio contro l'Argentina, alle spalle della Svezia capolista. Anche il Sudafrica è costretto se vuole sperare nel miracolo della qualificazione: la nazionale africana ha ottenuto sul campo un solo punto, grazie al pareggio contro l'Argentina. Negli spogliatoi azzurri, Cristiana Girelli suona la carica: "Sarà un incontro difficile dal punto di vista mentale, ma dovremo essere brave a mantenere la concentrazione fino al fischio finale. Servirà grande spirito di appartenenza: è una finale e dovremo vincerla".

Segui la diretta di Sudafrica-Italia su Tuttosport.com

Dove vedere Sudafrica-Italia streaming e diretta tv

Sudafrica-Italia, gara valida per la 3ª giornata della fase a gironi dei Mondiali e in programma mercoledì 2 agosto alle ore 9 al Wellington Regional Stadium, sarà visibile in diretta streaming su Rai 1 e Rai Play. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali di Sudafrica-Italia

SUDAFRICA (4-2-3-1): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Holweni; Jane, Kgoale; Seoposenwe, Mothalo, Magaja; Kgatlana. Allenatore: Ellis. A disposizione: Dlamini, Moletsane, Matlou, Magama, Dhlamini, Cesane, Salgado, Makhubela, Kgadiete, Moodaly, Shingwe. Indisponibili: -. Squalificati: Biyana.

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Lenzini, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso; Serturini, Dragoni, Bonansea; Beccari. Allenatore: Bertolini. A disposizione: Giuliani, Baldi, Bartoli, Di Guglielmo, Orsi, Cernoia, Greggi, Severini, Cantore, Giacinti, Girelli, Glionna. Indisponibili: -. Squalificati: -.

Arbitro: Maria Carvajal (Cile)