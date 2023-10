Diretta Italia-Spagna Femminile ore 17.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Italia femminile di Soncin vuole ritrovare punti dopo la sconfitta contro la Svezia. In Nations League, all'Arechi di Salerno, arrivano le campionesse mondiali della Spagna, dopo un'estate turbolenta dopo il caso Rubiales-Hermoso. Un avvio da brividi sulla panchina delle azzurre per l'ex Venezia, perché dopo la Svezia, prima nel ranking mondiale, è il momento di affrontare le furie rosse. Un match importante visto che in classifica guida il gruppo 4 la formazione allenata dal Ct Tomé. L'Italia si trova a tre punti, insieme alle svedesi, dopo la vittoria alla prima giornata contro la Svizzera. Saranno presenti 4000 persone circa allo stadio per sostenere le azzurre e anche Boattin in conferenza ribadisce: "Venite a sostenerci".