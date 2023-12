Diretta Italia femminile-Svizzera ore 19: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L’Italia femminile è impegnata a Parma contro la Svizzera nella sfida valida per il girone di Nations League. Saranno gli ultimi 90 minuti che chiuderanno il cammino azzurro nel gruppo: la Nazionale di Andrea Soncin scenderà in campo per conquistare il secondo posto. Un traguardo che la squadra raggiungerà facendo più punti della Svezia, impegnata alla stessa ora a Malaga contro la Spagna. “Il nostro obiettivo era quello di arrivare all’ultima giornata con la possibilità di giocarci qualcosa di importante, ci siamo riusciti e il merito va dato alle ragazze, sono loro che ci hanno portato fin qui. Sono sempre stato fiducioso perché questo gruppo lavora ogni giorno con disponibilità e grande determinazione” ha dichiarato il commissario tecnico azzurro.