Gama saluta la Nazionale: l'ultima in azzurro contro l'Irlanda finisce in parità

La gara amichevole di calcio femminile tra Italia e Irlanda è terminata con un pareggio senza reti. La gara, finita 0-0, è andata in scena al Viola Park ed è stata l'occasione per festeggiare l'ultima gara in azzurro di Sara Gama, difensore della Juve Women, che ha cominciato il match da titolare, con la fascia di capitano, per poi lasciare il campo commossa, fra gli applausi, al 4' del secondo tempo, sostituita da Elisa Bartoli. Gama, al momento della sostituzione, ha ricevuto un'emozionante standing ovation di tutto lo stadio e dell'intera comitiva azzurra. Sugli spalti c'era anche uno striscione con scritto "Grazie Sara".