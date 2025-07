Battuto il Belgio all'esordio grazie alla rete di Arianna Caruso nel finale della prima frazione di gioco, alle ore 21 , a Ginevra , in Svizzera, l' Italia femminile sfida il Portogallo nel secondo turno del Gruppo B degli Europei . Le azzurre di Soncin , in caso di successo potrebbero già festeggiare il pass per i quarti di finale, un traguardo che manca addirittura dal 2013. Dall'altra parte del campo, il commissario tecnico delle lusitane Francisco Neto deve fare i conti con una situazione piuttosto complicata: oltre al 5-0 rimediato al debutto contro la Spagna, la selezione è stata profondamente colpita dalla morte di Diogo Jota: un lutto difficile da metabolizzare.

Portogallo-Italia: diretta tv e streaming

Portogallo-Italia, gara valida per il secondo turno del Gruppo B degli Europei femminili, è in programma alle ore 21 allo Stade de Genève di Ginevra, in Svizzera, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Portogallo-Italia: le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (3-5-2): Morais; Gomes, Costa, F. Pinto; Borges, Norton, T. Pinto, F. Nazareth, J.Marchao; Ana Capeta, Diana Silva. Ct: Neto.

A disposizione: Pereira, Cota-Yarde, Amado, Alves, Seica, Jacinto, J.Silva, D.Silva, A.Faria, Correia, Fonseca, Encarnacao.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso, Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

A disposizione: Baldi, Durante, Oliviero, Schatzer, Piemonte, Bonansea, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi.

ARBITRO: Martincic (Croazia). ASSISTENTI: Rodjak-Karsic (Croazia). IV UFFICIALE: Olofsson (Svezia). VAR: Dingert (Germania). ASS. VAR: Massey-Ellis (Inghilterra).