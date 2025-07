Italia-Spagna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europeo femminile

La Nazionale femminile è reduce dall'anonimo pareggio rimediato nell'ultima sfida contro il Portogallo - a segno il capitano delle Azzurre e numero 10 della Juventus Femminile, Cristiana Girelli, a cui ha fatto poi seguito la rete dell'1-1 al 90' siglata da Diana Gomes. L'Italia di Soncin si ritrova momentaneamente al secondo posto nel Gruppo B agli Europei Femminili - a 4 punti - immediatamente dietro alla schiacciasassi, nonché capolista del girone, Spagna di Tomé. Le spagnole, infatti, detengono il primato della classifica grazie alle vittorie ottenute rispettivamente contro Portogallo e Belgio, col punteggio di 5-0 e 6-2, con cui hanno già staccato matematicamente il pass per i quarti di finale. Diversa, invece, è la situazione in cui si ritrovano le Azzurre, a tre punti di vantaggio sul Portogallo e lo scontro diretto terminato in parità: qualora non dovesse arrivare un risultato utile per l'Italia, la palla della qualificazione passerà dai piedi delle portoghesi, la cui differenza reti recita -5, a differenza del +1 dell'Italia.