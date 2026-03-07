Italia, a Soncin non basta Piemonte: solo 1-1 contro la Danimarca

VICENZA - Finisce 1-1 la sfida dello stadio Romeo Menti di Vicenza tra Italia e Danimarca valida per il secondo turno del Gruppo 1 delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in programma in Brasile. Azzurre avanti dopo appena 19 minuti con la rete dell'attaccante della Lazio Martina Piemonte. In avvio di ripresa le scandinave hanno l'opportunità di pareggiare i conti ma Harder fallisce un calcio di rigore. È però solo questione di tempo, perché al 63' Holdt, entrata da appena due giri di lancette, firma l'1-1 finale.
Qualificazioni Mondiali 2027: primo punto per l'Italia
Primo punto per le ragazze del commissario tecnico Andrea Soncin, ko all'esordio contro la Svezia (decisivo il sigillo di Angeldal). La selezione di Michelsen, invece, aggancia in vetta le gialloblù a quota 4 dopo il successo per 3-1 al debutto contro la Serbia, prossima avversaria dell'Italia il 14 aprile.