Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, a Soncin non basta Piemonte: solo 1-1 contro la Danimarca

Azzurre avanti con l'attaccante della Lazio, poi nella ripresa pareggia Holdt, entrata da appena due minuti. Le scandinave falliscono anche un calcio di rigore con Harder
1 min
Italia, a Soncin non basta Piemonte: solo 1-1 contro la Danimarca © Getty Images
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

VICENZA - Finisce 1-1 la sfida dello stadio Romeo Menti di Vicenza tra Italia e Danimarca valida per il secondo turno del Gruppo 1 delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in programma in Brasile. Azzurre avanti dopo appena 19 minuti con la rete dell'attaccante della Lazio Martina Piemonte. In avvio di ripresa le scandinave hanno l'opportunità di pareggiare i conti ma Harder fallisce un calcio di rigore. È però solo questione di tempo, perché al 63' Holdt, entrata da appena due giri di lancette, firma l'1-1 finale.

Qualificazioni Mondiali 2027: primo punto per l'Italia

Primo punto per le ragazze del commissario tecnico Andrea Soncin, ko all'esordio contro la Svezia (decisivo il sigillo di Angeldal). La selezione di Michelsen, invece, aggancia in vetta le gialloblù a quota 4 dopo il successo per 3-1 al debutto contro la Serbia, prossima avversaria dell'Italia il 14 aprile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS