Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale

L'Italia torna in campo per le qualificazioni al mondiale femminile 2027. Dopo l'amaro esordio contro la Svezia a Reggio Calabria (1-0), a cui è seguito il pareggio con la Danimarca a Vicenza (1-1), le Azzurre sono chiamate a fare punteggio pieno contro la Serbia al Dubocica Stadium di Leskovac. Entrambe le selezioni si presentano all'appuntamento con un solo 1 punto nel girone, con le ragazze di Stojkanovic andate ko con la Danimarca (3-1) e pareggiato con la Svezia (0-0). La prossima giornata, la Nazionale di Soncin - alla quale spetta dirottare il proprio cammino verso i Mondiali per non scavare ulteriormente il fondo del barile in cui è precipitato il calcio italiano - voleranno a Copenaghen per l'incontro in programma il 18 aprile.
Serbia-Italia: diretta e dove vederla
L'incontro tra le selezioni di Stojkanovic e Soncin è in programma alle ore 18.15 di martedì 14 aprile presso lo Dubocica Stadium di Leskovac. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Serbia-Italia: le probabili formazioni
SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric; Stupar, Blagojevic, Cankovic; Ivanovic, Matejic, Stokic. Ct: Stojkanovic.
A disposizione: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Frajtovic, Gajic, Mijatovic, Milivojevic, Sremcevic, Cavic, Bulatovic.
ITALIA (3-5-1-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Greggi, Cantore; Dragoni; Girelli. Ct: Soncin.
A disposizione: Baldi, Shore, Bergamaschi, Di Guglielmo, Soffia, Galli, Schatzer, Severini, Beccari, Bonfantini, Cambiaghi, Piemonte.
Arbitro: Antoniu (Grecia); Assistenti: Detsi (Grecia) – Athanasopoullou (Cipro); Quarta ufficiale: Papakonstantinou (Grecia).