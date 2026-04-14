Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale

L'Italia torna in campo per le qualificazioni al mondiale femminile 2027. Dopo l'amaro esordio contro la Svezia a Reggio Calabria (1-0), a cui è seguito il pareggio con la Danimarca a Vicenza (1-1), le Azzurre sono chiamate a fare punteggio pieno contro la Serbia al Dubocica Stadium di Leskovac. Entrambe le selezioni si presentano all'appuntamento con un solo 1 punto nel girone, con le ragazze di Stojkanovic andate ko con la Danimarca (3-1) e pareggiato con la Svezia (0-0). La prossima giornata, la Nazionale di Soncin - alla quale spetta dirottare il proprio cammino verso i Mondiali per non scavare ulteriormente il fondo del barile in cui è precipitato il calcio italiano - voleranno a Copenaghen per l'incontro in programma il 18 aprile.