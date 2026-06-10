Pagelle Svezia-Italia: Di Guglielmo brilla. Giuliani incerta sul 2-2

Non è finita e alla fine le buone sensazioni e la consapevolezza acquisita prendono il sopravvento sui rimpianti. L' Italia chiude il suo cammino nel gruppo 1 delle qualificazioni Mondiali pareggiando in casa di una delle grandi nazionali del calcio femminile. Un primo tempo perfetto, poi il calo nella ripresa dovuto anche alle cattive notizie che arrivavano dalla Serbia. A Goteborg finisce 2-2, con l'Italia che dopo i centri di Oliviero e Piemonte viene rimontata dalle reti di Lundkvis e Rolfo . Sfuma così la prima vittoria della storia in terra svedese e anche la qualificazione diretta al Mondiale , conquistata dalla Danimarca grazie al 4-1 sul campo del fanalino di coda del Gruppo 1. "È stata una prestazione di altissimo livello - ha dichiarato Soncin a fine match - abbiamo concesso poco e quel poco lo abbiamo pagato a caro prezzo. Ma sono estremamente orgoglioso di quello che hanno mostrato le ragazze e della loro voglia di fare il massimo anche oggi. Ci portiamo comunque a casa questo secondo posto che ci fa guardare agli spareggi di ottobre con grande fiducia".

Pagelle Italia

Giuliani 5.5 Sulla rete del pari è leggera sulla trattenuta.

Lenzini 6 Se Kaneryd ha vita difficile è merito suo. Boattin (31’ st) ng

Salvai 6 Il duello con Blackstenius lo vince lei. Idem come sopra per quei 3’ di buio.

Soffia 5.5 Ha completato la consacrazione azzurra con due gare di qualità. Peccato per quel giallo.

Di Guglielmo 7 La fascia destra è a marchio Washington Spirit e si vede dall’intesa con Cantore.

Giugliano 6 Propositiva e nel vivo del gioco, cala come la squadra nell’ultima mezz’ora.

Caruso 6.5 Rischia solo su quel retropassaggio a inizio gara e viene punita eccessivamente con un giallo che le costa la prima partita dei playoff.

Greggi 6 Non allenta la tensione, fino all’ultimo, nemmeno questa volta.

Oliviero 7.5 Un gol di quelli di chi ha fame, un assist bellissimo e anche un grande lavoro difensivo. La serata (quasi) perfetta. Glionna (31’ st) ng

Cantore 6.5 Dà la profondità e la qualità che servono favorita dall’intesa con la sua “compagna d’America”. Bonansea (31’ st) ng

Piemonte 6.5 Attaccante dalle caratteristiche uniche tra quelle a disposizione di Soncin: le mostra tutte facendo a sportellate, giocando tanto spalle alla porta e poi schiacciando di testa quell’assist. Girelli (39’ st) ng

Ct Soncin 6 La miglior versione dell’Italia si è vista per un’ora piena. Può ripartire da qui e sistemare alcuni dettagli.

Arbitro

Demetrescu 6 La gestione è caparbia, il giallo a Caruso sbagliato.