Italia, Girelli e la dedica a Rosucci dopo il gol all'Argentina

Dall'Italia alla Nuova Zelanda. Girelli e Rosucci per un'amicizia che va oltre la distanza e all'Oceano. Tanti i chilometri a separare le due compagne di squadra della Juventus Women , ma molto vicine nei pensieri. Sui social non c'è un momento in cui non pensino l'una per l'altra, soprattutto dopo un gol importante.

Cristiana Girelli ha deciso la prima sfida delle azzurre al Mondiale contro l'Argentina. E' entrata in campo a una manciata di minuti dalla fine della gara e in appena 4' ha realizzato il gol vittoria di testa. L'attaccante della Nazionale e delle bianconere si è lasciata andare a un'esultanza sfrenata ed è stata poi travolta dall'entusiasmo delle compagne e della panchina azzurra. Subito dopo la dedica speciale verso la telecamera.

Italia, Girelli e la dedica a Rosucci

Starsi vicino nei momenti peggiori per vivere assieme quelli migliori. Girelli e Rosucci questo lo sanno bene perché da quando la centrocampista delle bianconere ha subito il grave infortunio al crociato ha dovuto saltare la parte finale di stagione e, soprattutto, il Mondiale femminile. Per questo l'amica e compagna di club le è stata vicino sin da subito. Sui social il loro legame è visibile in ogni frangente, comprese le vacanze a Ibiza insieme con Bonansea.

Proprioa al Mondiale la capitana delle azzurre ha voluto fare una dedica speciale dopo il gol alle sudamericane: sguardo rivolto verso la telecamera e con le dita ha formato un 8 (numero di Rosucci in Nazionale preso poi da Bonansea con dedica) e l'ha baciato. Il tutto l'ha postato nelle proprie storie su Instagram con la scritta: "Ciò che in diretta non si è visto" accompagnato dalle emoji dell'8, del cuore e del cervello come a dire 'sempre nei miei pensieri' perché in fondo... "L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime" come diceva Aristotele, frase che si addice al legame che c'è tra Girelli e Rosucci.