Juve Women, Bonansea e la dedica speciale: al Mondiale con la 8 di Rosucci

L' Italia femminile si appresta a giocare il Mondiale. Le azzurre, guidate dal Milena Bertolini , saranno impegnate nella manifestazione intercontinentale che inizierà il 20 luglio. Un evento a dir poco atteso, come dimostrato dall'emozionante post social di Cristiana Girelli . L'Italia debutterà il 24 contro l' Argentina , poi di seguito i match con Svezia e Sudafrica , con l'auspicio di superare il girone. Alla spedizione non ha preso parte Martina Rosucci , alle prese con il recupero dal brutto infortunio.

Juve Women, la dedica di Bonansea a Rosucci

C'è chi, però, nonostante il Mondiale imminente, non dimentica chi è rimasta a casa. Come Barbara Bonansea, compagna di Rosucci sì con l'azzurro dell'Italia, ma anche con la Juventus Women. Tanti anni condivisi insieme, ricchi di successi e soddisfazioni. Nonostante l'impossibilità di vivere insieme la spedizione per la manifestazione per nazionali più importanti, Bonansea ha voluto dedicare il suo numero di maglia alla compagna di squadra, ovver l'otto. Numero che Rosucci indossa abitualmente sia con la Juventus che con l'Italia.

L'account Twitter ufficiale della Juventus Women ha postato una foto che ritrae Bonansea con la maglia azzurra numero otto, e la didascalia: "Ti stai chiedendo qual è il numero di Barbara Bonansea per la Coppa del Mondo? Una dedica speciale a Martina Rosucci". Idillio azzuro, con il bianconero sempre nella testa e nel cuore.