Juve Women, Rosucci due mesi dopo l'operazione: addio stampelle

Juve Women, Rosucci: via le stampelle

Dopo due mesi e mezzo dall'infortunio e due mesi dall'operazione, prosegue l'iter riabilitativo di Rosucci. La stessa calciatrice, sui suoi canali social, ha pubblicato un post in cui mostra come sta andando il percorso di recupero. "Il secondo mese ha rappresentato ritrovata INDIPENDENZA e LIBERTÀ": questo il messaggio della centrocampista. Una foto in auto, a testimonianza di come abbia ripreso la guida, e un breve video in cui lancia via le stampelle, a testimonianza di come possa camminare senza più l'aiuto dell'ausilio per la mobilità. Un recupero lento, non semplice, ma che procede a gonfie vele: Rosucci più carica che mai, in attesa del tanto agognato ritorno in campo.