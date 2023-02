Juve Women: Rosucci, infortunio e rinnovo

TORINO - Il segnale è forte, soprattutto in questo momento particolarmente delicato: Martina Rosucci, alle prese con i postumi del grave ko al ginocchio destro, infortunatosi per la terza volta in carriera (lesione parziale del legamento crociato anteriore), ha rinnovato il contratto con la Juventus Women fino al 2025. Lo stop rimediato domenica nel corso del match contro il Parma fa sì che la centrocampista bianconera non stia vivendo ore esattamente felici, ma evidentemente il feeling che lega l’ex Brescia ai colori juventini è talmente forte che Martina supererà anche questa. Adesso la giocatrice, in collaborazione con lo staff medico della Juve, dovrà decidere se operarsi subito oppure affidarsi alla terapia conservativa, con il Mondiale di luglio quale traguardo ultimo di questa stagione complicata.