Juve Women, Rosucci post intervento: "Ogni viaggio ha un inizio e un infinito"

L'inizio di un periodo non facile, ma tanta voglia ed energia per superarlo e ritornare al più presto in campo. Martina Rosucci lo scorso febbraio ha patito un grave infortunio, ovvero la lesione parziale del legamento crociato anteriore destro. Uno stop lungo e fastidioso, ma che non ha impedito alla Juventus Women di rinnovarle il contratto. Esattamente sette giorni fa per lei un primo step importante.

Rosucci dopo l'operazione

La centrocampista si è infatti sottoposta all'operazione necessaria per la ripresa dell'attività agonistica lo scorso 16 marzo, dunque esattamente una settimana fa. Uno stop che non sarà breve, ma con Rosucci che ha tanta carica in vista della ripartenza. Carica che ha mostrato anche attraverso un messaggio sui suoi canali social: "16/03/2023 1+6+0+3+2+0+2+3=17; 1+7= 88. Ogni viaggio ha un inizio e un INFINITO. E, per iniziare, l’infinito è il mio primo segnale! Grazie al Dr. Bertrand Cottet-Sonnery e alla sua equipe per l'operazione. E grazie alla Juventus e a Chiara Vignati per il supporto".