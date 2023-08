Bertolini non si prende nessuna responsabilità del flop Italia: le pagelle

Servono più reattività e personalità.

Di Guglielmo 5

Contro il Sudafrica dovrebbe essere più semplice essere efficace nelle due fasi.

Bartoli (19’ st) 5

Sbaglia sul gol che stende l’Italia.

Orsi 4.5

Retropassaggio killer imperdonabile, ma la colpa non è tutta sua: complicato esordire in una gara così. Glionna (55’ st) ng.

Linari 5.5

Prova a tenere in un reparto che fa tanta fatica e in certe situazioni deve fare il lavoro per due.

Boattin 5

La punizione dalla sua mattonella calciata malissimo è la foto di un’Italia che si sgretola.