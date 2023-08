La Juve al Mondiale ancora avanti: Beerensteyn trascina l'Olanda ai quarti

SYDNEY (AUSTRALIA) - Il primo quarto di finale dei Mondiali femminili , in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio-20agosto) vedrà di fronte Spagna e Olanda . Le Oranje, infatti, grazie al 2-0 al Sudafrica raggiungono le Furie Rosse, vittoriose con un netto 5-1 sulla Svizzera agli ottavi .

Ai vicecampioni del mondo 2019 basta un gol per tempo per liquidare le Banyana Banyana e volare ai quarti. Al nono apre le marcature Jill Roord, mentre al 68' è la juventina Lineth Beerensteyn a siglare il raddoppio e mettere in ghiaccio risultato e qualificazione. Le olandesi affronteranno le spagnole venerdì prossimo a Wellington.

Olanda-Sudafrica 2-0: tabellino e statistiche