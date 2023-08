Spagna femminile, il bacio di Rubiales senza consenso e il ct Vilda ignorato

Luis Rubiales travolto dalle polemiche in seguito al bacio sulla bocca che il presidente della Federcalcio spagnola ha dato alla calciatrice Jenni Hermoso . Nonostante la vittoria della nazionale spagnola femminile, diventata campione del mondo battendo 1-0 l'Inghilterra in finale , a far discutere e catalizzare l'attenzione dei media spagnoli ed internazionali è l'episodio avvenuto durante la premiazione.

Il clamoroso gesto di Rubiales

Durante la sfilata delle giocatrici per ricevere la medaglia e i complimenti per la vittoria, è avvenuto l'impensabile. Il tutto alla presenza di Gianni Infantino, della regina Letizia di Spagna e l'Infanta Sofía mentre stringono le mani alle neo campionesse. Il numero uno della federazione ha preso il volto della Hermoso con due mani, dandole un bacio sulla bocca, per poi abbracciarla con grande fervore. Azione condannata da più parti e giudicata eccessiva, azzardata ed irrispettosa, se non anche "non gradita" dalla calciatrice. Se per alcuni si è trattato solo dell'ennesima testimonianza di quanto Rubiales abbia vissuto in prima persona l'esperienza della nazionale spagnola, di contro per altri è considerato ingiustificabile ed inapprorpiato.