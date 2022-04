Serie A, Lazio-Juve: aria di Scudetto bianconero

VINOVO - Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali italiane e le festività di Pasqua, la Serie A femminile torna in campo per il terzultimo atto e con lei anche la capolista Juventus (50 punti in classifica), che affronta una Lazio aggrappata alle ultime speranze di salvezza ma che in caso di inciampo della Roma sul campo della Fiorentina potrebbe festeggiare in anticipo il suo quinto Scudetto consecutivo. L'unico precendente tra le due formazioni è stato vinto dalle bianconere 5-0 lo scorso 13 novembre, una delle tre sfide di questo campionato in cui la Vecchia Signora ha realizzato più reti (cinque anche con Milan e Pomigliano). Fino ad ora, le torinesi hanno vinto il 100% delle sfide di A contro club neopromossi (23/23) con un punteggio complessivo di 79-8. Gama e compagne, inoltre, hanno tenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime quattro partite contro avversarie provenienti dalla Serie B. Dato interessante, però, è che la Lazio ha perso solo uno degli ultimi quattro incontri casalinghi (2V, 1N) dopo una serie di cinque sconfitte interne consecutive. Le biancocelesti, in caso di successo, potrebbero rimanere imbattute per tre partite di fila in casa per la prima volta da novembre 2011. Obiettivo non semplice contro una Juventus che va a segno da 43 gare consecutive in campionato, e che può contare sul grande stato di forma della sua punta di diamante Cristiana Girelli, fresca di rinnovo fino al 2024 e con all'attivo ben 76 reti in 106 presenze con la maglia bianconera. Dall'altra parte occhio a Noemi Visentin, che dopo la rete contro il Pomigliano nell’ultima partita giocata è l’unica giocatrice attualmente alla Lazio con cinque gol all’attivo nella Serie A in corso.