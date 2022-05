Serie A, la Juve sfida il Sassuolo per il quinto Scudetto della storia

VINOVO - Countdown per la 21a giornata di campionato di Serie A femminile, la penultima della stagione. Al Training Center di Vinovo, la Juventus attende il Sassuolo di Piovani per un match che può voler dire il quinto Scudetto consecutivo in bacheca: alle bianconere, per festeggiare, basta infatti anche un solo punto, in una gara che le vede di fronte a un avversario battuto in otto dei novi incroci avuti nel massimo campionato, in cui l'unica sconfitta rimediata è arrivata in trasferta il 27 marzo 2019. La formazione guidata da Montemurro ha segnato 12 gol nelle quattro partite interne di Serie A contro le neroverdi: tra le squadre attualmente nel torneo solo contro Verona (16) e Inter (13) Gama e compagne hanno realizzato più reti in casa. Attualmente la Juve ha raccolto 53 punti in 20 giornate, e qualora non perdesse contro il Sassuolo – che negli ultimi sei incontri ha vinto solo una volta – diventerebbe la prima squadra a conquistare cinque Scudetti di fila nella storia della Serie A femminile. Le bianconere, inoltre, hanno messo a segno ben 14 reti di testa fino ad ora, e sei di queste portano la firma di Cristiana Girelli, che proprio con questo fondamentale ha siglato il 2-0 (per lei doppietta) al Sassuolo nello scorso 4 dicembre. La numero 10 è anche la bianconera che contro la formazione emiliana ha segnato di più con un bottino fatto di sette marcature realizzate. Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2020-21 e 2021-22), tre delle quattro centrocampiste che hanno partecipato ad almeno venti gol nella massima competizione si affrontano in questo match: Kamila Dubcovà (27, di cui 16 reti e 11 assist), Valentina Cernoia (21, di cui 11 reti e 10 assist) e Arianna Caruso (20, di cui 15 reti e 5 assist).