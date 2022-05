Fantastica Juve, Braghin: “È lo scudetto della consapevolezza”

VINOVO - La Juventus continua a scrivere la storia, e con una giornata di anticipo si laurea per l'ennesima volta campione d'Italia e mette in bacheca il suo quinto Scudetto consecutivo in cinque anni di esistenza. Un traguardo coronato da un condottiero quasi impeccabile, Joe Montemurro, il primo allenatore straniero (considerando gli anni 2000) a vincere un campionato di Serie A femminile. Le bianconere – prime in classifica con 56 punti – sono le uniche a essere andate a segno in tutte le gare giocate: in particolare Gama e compagne trovano il gol da 45 partite di fila e in 38 di queste hanno realizzato più di una marcatura. Notevole l'apporto di Lisa Boattin, il terzino sinistro che tutti vorrebbero avere: per lei ben sei centri in questo campionato, l'ultimo proprio nel 3-1 contro il Sassuolo, valevole per il titolo nazionale. Benissimo anche Caruso e Girelli, la prima con un bottino di 8 reti realizzate e la seconda con 7 gol segnati e 6 assist forniti. Domenica 15, alle 13.30, l'ultimo atto di un campionato che la Juventus vuole chiudere alla grande. Le bianconere saranno in trasferta contro il Milan, per poi pensare alla finalissima di Coppa Italia con la Roma, il 22 maggio a Ferrara.