Serie A, big match Milan-Juve per l'ultima di campionato

MILANO - Ultimo atto per la Serie A femminile 2021-22, che vede per la quinta volta consecutiva la Juventus sul tetto d'Italia, prima in classifica con 56 punti. Per la 22a giornata di campionato le bianconere giocano in trasferta contro il Milan: dopo aver perso 3-0 il primo incrocio il 4 novembre 2018, Gama e compagne sono rimaste imbattute in ognuno dei 10 successivi match con le rossonere in tutte le competizioni (8V, 2N), compresi gli ultimi due impegni di Coppa Italia. Attenzione, però, solo la Roma (15) è imbattuta da più turni rispetto al Milan (10). Mentre la Vecchia Signora è la formazione che in questa Serie A vanta più vittorie (18), il secondo miglior attacco (55 reti, alle spalle della Roma a 57) e la miglior difesa (13 gol subiti). Valentina Bergamaschi e Lindsey Thomas sono le uniche due giocatrici che hanno realizzato più centri con la maglia del Milan contro la Juventus: due a testa. Andrea Stasková e Barbara Bonansea (sei marcature ciascuna) sono invece le due migliori marcatrici della Juve contro il club lombardo: per entrambe due in Coppa Italia e quattro in campionato, incluso il primo in assoluto per la ceca in Serie A, nel novembre 2019.