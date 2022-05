La Juve batte anche il Milan e prepara la finalissima di Coppa Italia contro la Roma

VINOVO - Termina con una vittoria la Serie A 2021-22 della Juventus che, già laureatasi campione d'Italia per la quinta volta consecutiva, batte anche il Milan di Ganz e chiude il campionato a quota 59 punti. Per le bianconere 19 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (contro l'Empoli) in 22 gare giocate; alle loro spalle la Roma, seconda con 54 punti e forte del miglior attacco del campionato (60 reti in totale per le giallorosse). La Vecchia Signora, invece, vanta la miglior difesa: Gama e compagne hanno subito solo 14 gol. Contro il Milan, battuto 2-1, è arrivata la marcatura di Pedersen, brava ad andare a segno in tutte e tre le ultime presenze di Serie A, dopo che nelle prime 13 era rimasta totalmente a secco. Per Zamanian, invece, è arrivato il primo centro stagionale contro le rossonere: la francese non segnava dal 24 gennaio 2021, andata a referto in Juve-Verona terminata 5-0. Le piemontesi – che hanno salutato la finlandese Hyyrynen e sono pronte ora a sfidare la Roma nella finalissima di Coppa Italia in programma a Ferrara domenica 22 maggio – hanno vinto tutte le ultime quattro sfide ai danni del Milan in Serie A, con un punteggio complessivo di 12-3. Quanto alla zona retrocessione, le tre squadre scese in Serie B sono Verona, Lazio e Napoli.