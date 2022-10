Juve Women: Cantore, Caruso e Zemanian firmano il tris al Pomigliano

TORINO - La Juve femminile risponde all'Inter, vittoriosa venerdì per 3-1 contro il Como, e si porta a due punti dalla capolista. Le bianconere di Joe Montemurro, nonostante l'assenza della bomber Cristiana Girelli , battono 3-0 il Pomigliano e salgono a 11 punti in classifica. Gama e compagne erano reduci dall'1-1 contro il Sassuolo, pertanto il ritorno al successo era determinante per la rincorsa alle nerazzurre.

Juve Women-Pomigliano 3-0: la cronaca

Il primo tempo, nonostante una supremazia territoriale e nelle occasioni per le padroni di casa, si chiude sullo 0-0. A cambiare le sorti del match, però, è il rosso a Di Giammarino che, ammonita nel finale di primo tempo, al 51' si becca il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La Juve ne approfitta subito e con Sofia Cantore la sblocca 6' dopo. L'attaccante di Lecco festeggia così nel migliore dei modi il 23° compleanno compiuto in settimana. Stappata la lattina, le bianconere si liberano e nel finale rendono il parziale più rotondo con le reti di Caruso e Zemanian, quest'ultima entrata una manciata di minuti prima al posto di Beerensteyn. Quarto ko in cinque partite per il Pomigliano che, insieme a Como e Sassuolo, occupa l'ultima posizione in classifica. Per la Juve si tratta invece della terza vittoria (completano il quadro i pareggi contro l'Inter capolista e il sopracitato Sassuolo).