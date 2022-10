Inter-Milan, Karchouni: "Pronta a segnare di nuovo nel derby per mamma e Zidane"

Ghoutia Karchouni, come ci si sente ad affrontare un derby da prime in classifica?

Ghoutia Karchouni, come ci si sente ad affrontare un derby da prime in classifica?

"Non penseremo alla classifica quando scenderemo in campo. Il pensiero è solo a giocare bene questa partita, che è un derby ed è da vincere. In questo momento la classifica non importa, dobbiamo rimanere concentrate su questo match e poi su quello che verrà dopo".

Cosa significa il derby per lei?

"Un derby è sempre diverso da giocare, per l’atmosfera, poi tutti vogliono vincerlo ed è un piacere avere la possibilità di giocarlo, specialmente qui a Milano se indossi la maglia dell’Inter. Io sono super motivata".

Lei ha anche segnato un gol in un derby, ma tra tutti quelli in nerazzurro, ce n’è uno a cui è particolarmente affezionata?

"Se devo essere onesta, no. Io ogni volta che segno penso in quel momento di essere la persona più felice del mondo. Per cui ogni rete è importante a modo suo, nel mio cuore, nel momento in cui segno, quella diventa la mia preferita".

Lei all’Inter si è ambientata benissimo: quali sono le cose che la fanno stare bene e che le stanno permettendo di esprimersi al meglio?