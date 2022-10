Juventus Women-Fiorentina 2-0: decidono i capolavori di Beerensteyn e Bonansea

VINOVO (Torino) - Le splendide azioni personali di Lineth Beerensteyn al 14', ben imbeccata in profondità da Julia Grosso, e Barbara Bonansea al 66' permettono alla Juventus Women di battere 2-0 la Fiorentina e di portarsi a quota 17 punti in classifica, al terzo posto ex aequo con l'Inter di Rita Guarino, a -1 dalle rivali odierne e a -4 dalla capolista Roma. Il gol dell'esterna offensiva olandese è il numero 500 della storia del club in tutte le competizioni dalla sua istituzione, datata 2017, mentre le bianconere conquistano la 50ª vittoria interna in meno di 60 incontri in Serie A: nessuna squadra femminile italiana ci era mai riuscita.