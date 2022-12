Juventus Women-Zurigo, Montemurro: "L'entusiasmo sarà determinante"

La Juventus Women si appresta ad affrontare lo Zurigo nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League . La squadra di Montemurro , che nell’ultimo turno europeo ha perso 0-1 in casa dell’ Arsenal , è costretta a vincere per potersi giocare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta nell’ultima sfida contro il Lione . Le bianconere puntano a confermare la bella prestazione che ha portato alla vittoria in campionato in casa della Roma .

Montemurro: “L'entusiasmo sarà determinante"

Nella consueta conferenza alla vigilia della partita, il tecnico Joe Montemurro ha dichiarato: “Mentalmente la squadra sta bene, la freschezza mentale è molto importante per noi. L’unica da valutare è Gunnarsdottir. L'entusiasmo sarà determinante, ho visto molta energia in vista di domani. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. Ho visto una grande crescita negli ultimi mesi". Su come affrontare lo Zurigo: "Dobbiamo essere pazienti e capire bene dove sono gli spazi, dobbiamo capire quando rallentare e quando accellerare. Non ci sarà molto spazio tra le linee, dovremo trovare la giusta ampiezza". Parlando delle prestazioni di Sofia Cantore, l'allenatore ha detto: "Sofia per noi è molto importante, forse è abituata a fare un ruolo più statico. Noi abbiamo un'idea di attacco un po' più fluida. Deve trovare un po' di coraggio per entrare in partita nei momenti giusti. Diventerà molto importante per la Juve e per l'Italia".