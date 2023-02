Milan di misura col Pomigliano, l'Inter è a un punto. Parma e Sassuolo ok

Archiviata la diciassettesima giornata di campionato per la Serie A femminile . Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto vincere la Juventus Women per 3-0 con la Fiorentina e la Roma per 3-2 contro l' Inter , oggi le altre tre gare in programma. Milan impegnato contro il Pomigliano, poi incroci nella zona calda della classifica: Sassuolo in casa contro il Como e Parma-Sampdoria.

Serie A femminile, Milan a un punto dall'Inter

Vittoria importantissima del Milan, che approfitta della caduta di ieri dell'Inter e si porta a un solo punto dalle cugine. Rossonere vittoriose contro il Pomigliano grazie alla rete di Piemonte a 20' dalla fine: momento d'oro per l'attaccante di mister Ganz, in gol per la terza partita consecutiva. Dunque Milan ora a 31, a -1 dall'Inter e a -3 dalla Fiorentina terza in graduatoria. Doppio scontro salvezza in questa giornata: il Sassuolo batte il Como per 2-0 grazie alla doppietta di Sabatino nella prima frazione di gioco. Successo fondamentale per le neroverdi che si portano a 14 punti, abbandonando il penultimo posto in classifica dove ora c'è in solitaria proprio il Como. L'altra sfida per non retrocedere quella tra Parma e Sampdoria: le emiliane si impongono per 3-1. Triplo vantaggio per le gialloblu con Lazaro, Farrelly e ancora Lazaro. Gol della bandiera delle blucerchiate nel finale di gara con il rigore trasformato da Bonfantini. Dunque Sampdoria che resta all'ultimo posto a 10 punti con la nona sconfitta consecutiva in campionato, respira il Parma che sale a 13 punti abbandonando proprio lo scalino più basso della graduatoria prima occupato insieme alla Doria.