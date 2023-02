Juve Women, Montemurro: "Crediamo nello scudetto. Rosucci? Vi dico come sta"

Juve Women-Parma, le dichiarazioni di Montemurro

L'allenatore ha iniziato la conferenza parlando delle condizioni di Rosucci: "Non so come sta, riguarda il ginocchio. E’ sfortuna, va valutata e speriamo stia bene". Poi sulla partita: "Mi dispiace per il gol preso, c’è stato bel gioco e siamo stati in controllo. Ho potuto fare rotazioni per la sosta internazionale che è stata stancante. Prendiamo questi punti. Abbiamo subito quel gol ma l’abbiamo controllata bene". Montemurro ha poi caricato l'ambiente sulla rimonta scudetto: «Ci crediamo tantissimo. Abbiamo perso punti per sbagli nostri, per quello non abbiamo raggiunto la Roma. Ci sono scontri diretti contro squadre molto forti. Il bello viene ora". Infine su Nilden: "Sta bene, i test in settimana sono stati positivi. Speriamo di farla rientrare in settimana".