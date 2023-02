Juve Women, il calendario della poule scudetto: si parte col Milan

Come funzione e il calendario della Poule Scudetto

In questa fase particolare della stagione partecipano le prime cinque classificate del campionato (Roma, Juventus, Fiorentina, Milan e Inter). Non si partirà da zero ma ogni squadra avrà i punti ottenuti nella stagione regolare, gol fatti (di cui le bianconere sono il miglior attacco) e subiti e gli scontri diretti e il tutto verrà considerato in caso di arrivo a pari punti al termine di questo mini campionato. Di seguito il calendario della Juventus.

Calendario

Prima giornata: 18-19 marzo Juventus-Milan

Seconda giornata: 25-26 marzo Inter-Juventus

Terza giornata: 1-2 aprile - riposo

Quarta giornata: 15-16 aprile Juventus-Fiorentina

Quinta giornata: 22-23 aprile Roma-Juventus

Sesta giornata: 29-30 aprile Milan-Juventus

Settima giornata: 6-7 maggio Juventus-Inter

Ottava giornata: 13-14 maggio - riposo

Nona giornata: 20-21 maggio Fiorentina-Juventus

Decima giornata: 27-28 maggio - Juventus-Roma