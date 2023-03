Bonfantini sull'addio alla Juventus Women: "Ecco perché sono andata via"

Agnese Bonfantini , la Sampdoria nel presente, Juventus Women nel prossimo futuro. L'attaccante classe 1999 ora è in forza alle blucerchiate: si è accasata lì con la formula del prestito, e resterà a Genova fino al termine del campionato. Trasferitasi nella sessione invernale di mercato, ai canali ufficiali della Samp ha spiegato come è maturata la decisione di lasciare le bianconere, con cui ha comunque un contratto fino al 2024 e dove tornerà alla fine della stagione.

Bonfantini e l'arrivederci alla Juve Women

Queste le parole dell'attaccante: "Alla Juve ho trovato poco spazio, avevo voglia di rimettermi in gioco e di ritrovare la serenità che avevo in campo. Ho deciso di scegliere la Samp perché il luogo è bellissimo, qui ci sono delle mie care amiche e vedendo le prime partite del campionato non mi spiegavo l'ultimo posto in classifica. Quindi avevo voglia di rimettermi in gioco e di aiutare questa squadra. Ho trovato persone squisite, qui c'è poca tensione, ci si vuole tutti bene: sono felice di aver scelto la Sampdoria. Al di là dei risultati, qui c'è gente che sa giocare a calcio: sono sicura che riusciremo a portare a casa ciò che ci spetta".