Juve Women, Montemurro: "L'1-1 con l'Inter ci sta. Per la Poule Scudetto voglio di più!"

Termina 1-1 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus Women . Al gol iniziale di Grosso per le bianconere, la risposta nerazzurra nella ripresa con Merlo . La gara di ritorno si giocherà sabato prossimo all'Ale&Ricky di Vinovo alle ore 14.30. Gara equilibrata con occasioni da ambo le parti, dopo i primi 90' a regnare è dunque l'equilibrio. Tra una settimana dunque si stabilirà la finalista, poi per le bianconere sarà tempo di Poule Scudetto.

L'analisi di Montemurro

Al termine del match, questa l'analisi del tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro: "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, facendo una gara importante, poi ci siamo spenti, abbiamo perso un po’ di idee, facendo crescere l’Inter, che poteva portare anche a casa la vittoria. Per la Poule Scudetto bisogna fare di più, per esempio trovando la cattiveria giusta per chiudere la partita quando si ha l’occasione di farlo. Comunque l’uno a uno ci sta, l’Inter è una squadra molto ben organizzata. Nilden e Boattin sono due assenze pesanti, così come ovviamente Rosucci, che è sa mettere esperienza nei momenti di difficoltà; ma non è un alibi, sono situazioni che fanno parte del calcio".