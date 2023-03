Diretta Juventus Women-Milan ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Sembrant, Salvai, Lenzini; Pederse, Grosso, Gunnarsdottir; Girelli, Beerensteyn, Bonansea

All.: Joe Montemurro

MILAN (4-3-3): Babb; Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi; Grimshaw, Dubcova, Vigilucci; Thomas, Piemonte, Asllani

All.: Maurizio Ganz

Montemurro alla vigilia

A poche ore dal match contro il Milan, ha parlato così il tecnico delle bianconere Montemurro: "L'ultima partita contro di loro è stata difficile, abbiamo avuto il rigore e l’espulsione di Boattin. Soprattutto in quella gara abbiamo perso un po’ di personalità, lasciando giocare il Milan. Favorita per la Poule Scudetto? La Roma merita di essere lì per quello che ha fatto. Hanno un bel gap e solo loro possono perdere questo playoff. Ma secondo me non è finita e ci sarà ancora molto da fare".