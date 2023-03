Juventus Women, Sembrant operata al setto nasale: quando rientra

Settimane intense per la Juventus Women, con le bianconere di mister Joe Montemurro impegnate nella Poule Scudetto e in attesa della finale di Coppa Italia contro la Roma in programma il prossimo 4 giugno. Nell'ultimo turno di Serie A la Juve ha sconfitto l'Inter, vincendo con il risultato di 3-1 fuori casa. Ma la sfida con le nerazzurre ha anche lasciato uno strascico importante, ovvero l'infortunio di Sembrant.