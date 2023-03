Juve, Girelli scherza con Sembrant: "Qui c'è una Osi-Women"

Gol contestato e nessun tentennamento quando al 93' è andata a colpire di testa per impedire all'interista Chawinga di arrivare sul pallone. Nonostante i due gol di vantaggio della Juve Women contro l' Inter, nella seconda giornata della Poule Scudetto, Linda Sembrant non ci ha pensato su due volte quando ha scelto di non sottrarsi al duello aereo per non permettere all'avversaria di colpire il pallone. Ha rimediato un colpo più duro di quello che sembrava inizialmente, è rimasta a terra riportando conseguenze non trascurabili. C'è, però, da scommetterci: per temperamento e attaccamento alla maglia, se potesse tornare indietro lo rifarebbe.

Infortunio Sembrant, Girelli ci scherza su con una storia su Instagram

Sembrant tornerebbe a colpire quel pallone, al netto della frattura del setto nasale, dell'intervento chirurgico che si è reso necessario presso l’Ospedale Civico di Chivasso e del trauma riportato. L'operazione è perfettamente riuscita e in attesa di poter iniziare l'iter riabilitativo ci ha pensato Cristiana Girelli a tirarle su il morale: "Hi, a new Osi-Women here" ha ironizzato su Instagram il bomber delle bianconere immortalandosi in un selfie al fianco del difensore svedese. I cerotti sul naso della Sembrant, in effetti, ricordano la maschera di Osimhen. E, allora, perché non farsi due risate per tenere alto l'umore in attesa del rientro in campo della compagna di squadra? Il sorriso della Sembrant, in tal senso, vale più di mille parole: solo tanto dolore e un pizzico di apprensione, ma il conto alla rovescia per il rientro in campo è già iniziato. Una guerriera, in fondo, non ha certo paura di rimediare qualche ammaccatura.