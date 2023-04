Juve Women-Roma, in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia

Ultimo atto della Coppa Italia femminile . A contendersi l'ambito trofeo due squadre che negli ultimi anni hanno costantemente lottato l'una contro l'altra per campionati e coppe: Juventus Women e Roma . Bianconere e giallorosse si sfideranno il prossimo 4 giugno alle 16.30 allo stadio Arechi di Salerno per vincere la competizione tricolore. La squadra di Joe Montemurro ha eliminato l' Inter in semifinale , mentre le ragazze di mister Alessandro Spugna hanno trionfato contro il Milan .

Juve Women-Roma, biglietti in vendita

La gara si giocherà ad inizio giugno, ma i biglietti per la partita sono già stati messi in vendita, come reso noto dalla FIGC. Questo il comunicato della Federazione: "A 52 giorni dalla finale di Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane è iniziata la vendita dei biglietti per la sfida tra Juventus e Roma. Le grandi protagoniste delle ultime stagioni del calcio femminile italiano si contenderanno il trofeo - per la seconda volta consecutiva - nell'incontro che si disputerà domenica 4 giugno alle ore 16.30 allo Stadio Arechi di Salerno. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2005) e gli Over 65 (nati prima del 4 giugno 1958) potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro. È prevista una la medesima promozione anche per gli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso, che presentando tessera o libretto universitario presso un punto vendita Vivaticket potranno acquistare il tagliando al prezzo ridotto. Gli abbonati della Salernitana potranno invece fare richiesta del biglietto omaggio direttamente sul sito inserendo nel campo coupon il numero della granata card se abbonamento digitale o, in caso di abbonamento cartaceo, il codice riportato sul Barcode. I diversamente abili potranno richiedere il proprio tagliando e quello dell’accompagnatore inviando la richiesta alla mail della Coppa Italia Femminile allegando il certificato medico e i documenti di identità di entrambi".