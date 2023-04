Juventus Women, infortunio per Pfattner: le condizioni dell'attaccante

Juve Women, infortunio per Pfattner

L'attaccante bianconera classe 2004 ha subito un infortunio con la nazionale austriaca Under 19. La Juventus ha dunque pubblicato il bollettino medico circa le sue condizioni: "Elisa Pfattner, in seguito all'infortunio rimediato durante la gara con la Nazionale Under 19 Femminile con l'Austria, è stata sottoposta ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia destra. La calciatrice ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Dunque una risorsa in meno per mister Montemurro in un caldo finale di stagione, che vedrà il culmine nella finale di Coppa Italia contro la Roma, fissata il prossimo 4 giugno allo stadio Arechi di Salerno.