Poule Scudetto femminile: la Roma ne fa 6 all'Inter, Como ok col Pomigliano

Serie A femminile, i risultati

Non c'è storia nella sfida tra Inter e Roma. Le giallorosse, primissime in classifica e in totale dominio della Serie A, stendono le nerazzurre addirittura per 1-6 al Brera. Ci pensa subito Haavi a mettere le cose in chiaro, siglando una doppietta in 24'. Nemmeno 5' e arriva il tris, stavolta ad andare in gol è Glionna su assist di Giacinti. Le giallorosse però non si fermano, anzi dilagano, e al 36' arriva il poker grazie alla conclusione dai 25 metri ancora di Glionna. Nel recupero della prima frazione di gioco arriva anche la manita grazie alla rete di Giacinti, che segna dopo un batti e ribatti nell'area nerazzurra. Nel secondo tempo la musica non cambia e le ragazze di mister Spugna segna un altro gol con Andressa su assist di Haavi. Le giallorosse, con 6 gol segnati, gestiscono la partita, rete della bandiera per l'Inter che arriva a all'81' con Chawinga, che supera di forza Wenninger e supera Ceasar.

Nell'altra sfida del pomeriggio il Como si impone per 1-3 in casa del Pomigliano. Ospiti avanti di due reti grazie a Hilaj e Rizzon, le padroni di casa accorciano con il rigore conquistato e trasformato da Taty. Ma nella ripresa il Como fissa il risultato calando il tris con Beil.