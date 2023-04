Juventus Women, primo contratto da professionista per Beccari

Nuovo rinforzo (in casa) per la Juventus Women . Chiara Beccari ha sottoscritto il primo contratto da professionista con il club bianconero. L'attaccante classe 2004 ha stipulato un accordo che avrà valenza dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026. Il direttore delle bianconere Stefano Braghin , protagonista della diretta sul canale Twitch juventino in queste ora, l'ha definita "il futuro del club" : un rinforzo che farà dunque parte del nuovo ciclo in casa Juventus.

Juve Women, alla scoperta di Beccari

Attacco bianconero che quindi verrà rimpolpato da un nuovo elemento. Dopo le 5 presenze con la prima squadra nella passata stagione, Beccari ha proseguito il suo processo di crescita in prestito al Como nel massimo campionato nazionale. Un modo per mettere in mostra le proprie qualità e al contempo crescere, con l'asticella della competitività che si è innalzata quest'anno: fino ad ora con le lombarde ha segnato sei gol (cinque in Serie A). Le sue prestazioni le hanno consentito anche di arrivare alla nazionale maggiore e di debuttare qualche giorno fa contro la Colombia, dove è stata protagonista con l'assist per il gol di Valentina Giacinti.