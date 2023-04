Juve Women, Braghin: Fiorentina, Scudetto, Roma, stadio e nuovo ciclo

Braghin, rimonta sulla Fiorentina e Scudetto

Si parte dall'attualità, quindi l'incredibile rimonta sulla Fiorentina: "Non avremmo dovuto trovarci in quella condizione, con uno svantaggio di 3 gol: il primo tempo penso sia stato uno dei peggiori dal 2017. Nella ripresa la reazione è stata notevole, più di cuore che di calcio probabilmente, c'era voglia di non mollare. Sono contento per il risultato perché mantiene aperto, per quanto possibile, il discorso Scudetto fino a sabato, anche se la distanza dal primo posto è notevole. Sarebbe stato un peccato arrivare alla gara di Roma senza nulla in palio: contento della reazione, non lo sono per nulla per tante cose viste ieri in campo, come la mancata empatia sportiva tra le calciatrici. Per mia abitudine fino al martedì non parlo con le ragazze perché a caldo, dopo la partita, si è meno lucidi e troppo emotivi, cosa che un dirigente deve evitare. Ma mi conoscono abbastanza bene per sapere che domani non avranno una giornata facile: ogni tanto ci sono stati martedì non belli, fortunatamente sono stati pochi. Dirò loro quel che non mi è piaciuto come faccio sempre, c'è un rapporto molto diretto. La Fiorentina ha giocato un ottimo primo tempo, la classifica diceva poco per loro e l'han giocata come una finale, faccio i miei complimenti: speriamo che le altre squadre si comportino allo stesso modo nelle prossime partite, contro chiunque si giochi".