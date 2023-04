Juve Women, Montemurro su Allegri: tra consigli ed esperienza

Giornata di Poule Scudetto per la Juventus Women : domani, 22 aprile, le bianconere affronteranno la Roma alle ore 14:30 . Un match chiave per le ragazze allenate da Joe Montemurro , che hanno la possibilità di accorciare sulle giallorosse (attualmente prime a +8 sulla Juve seconda) e di tenere accesa la fiammella della speranza per una rimonta che resterebbe complicatissima, come affermato anche dal direttore Stefano Braghin . Doveroso, però, non lasciare nulla di intentato.

"Chi toglierei alla Roma? Sarebbe un errore nominarne una. Hanno una rosa di qualità, calciatrici con caratteristiche diverse in tutti i reparti. Non posso rispondere" ha aggiunto Montemurro.

Alla vigilia del match contro le giallorosse, Montemurro ha parlato sul canale Twitch della Juve : "Ci aspetta una sorta di finale. Questa partita ci può dare fiducia anche per le prossime gare. Sfide così sono belle e importanti per tutto il calcio femminile. La Roma ha dimostrato di essere una grande squadra. Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. Le nostre prossime avversarie hanno dimostrato di soffrire la pressione che sia Champions o finale di Coppa per loro non fa differenza. Ho visto la mia squadra serena. È stata una settimana buona dal punto di vista del recupero. Le ragazze sono concentrate. Siamo pronti".

Juve Women, Montemurro: "Allegri? Ora avanti senza paura di niente!"

La Juve maschile è reduce da un giovedì denso di emozioni dentro e fuori dal campo. Prima la restituzione dei 15 punti di penalizzazione in classifica, poi il pareggio a Lisbona contro lo Sporting (1-1) e la qualificazione alla semifinale di Europa League: "Non posso permettermi di dare consigli ad Allegri, data la sua esperienza e le sua qualità come persona ed allenatore. A questo punto del campionato posso solo dire che è importante l’entusiasmo e che non bisogna avere paura di niente. Bisogna crederci fino alla fine in ogni situazione. Anche una situazione negativa può essere positiva".

Parole d'elogio per Braghin: "Lo stimo molto per quello che sta facendo alla Juve e nel calcio femminile in Italia. È una persona intelligente e matura. Ogni volta che parla ascoltiamo con grande attenzione. Abbiamo una base e sappiamo il percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita della Juve. Il futuro? Creiamo sempre delle basi per andare per andare avanti insieme. Sappiamo come farlo con la società, l’academy e il nuovo ciclo del nostro calcio".