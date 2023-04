Juve Women, Salvai e il messaggio post Roma: "L'eleganza è una dote rara"

Roma-Juve Women, il post e le parole di Salvai

Cecilia Salvai a mente fredda e dopo quasi 24 ore dalla gare contro la Roma, ha voluto postare un messaggio sui suoi social: "I nostri pensieri e le nostre azioni danno vita al destino di ognuno di noi e non sempre questo è come ce lo aspettiamo. Accettarlo in questo caso non è facile, il dispiacere è grande ma è importante saper cogliere l'opportunità anche in questi momenti. Ringrazio i nostri Tifosi, perché avete applaudito per NOI, gioito per NOI, cantato per NOI, tifato per NOI e non avete mai mancato di rispetto a nessuno! Ma l'eleganza, d'altronde, è una dote rara".