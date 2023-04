La Roma vince lo scudetto e la Juve Women si complimenta

La Roma femminile è Campione d'Italia. Le giallorosse, per la prima volta nella loro storia, ottengono il tricolore in un campionato, con il primato quasi mai in discussione. Punto esclamativo la scorsa settimana con la vittoria sulla Juventus Women seconda in graduatoria. Con il successo odierno contro la Fiorentina , è arrivata anche l'ufficialità della vittoria finale. Al triplice fischi, le congratulazioni proprio dalla Juventus.

Tricolore Roma e congratulazioni Juve

Partita del Tre Fontane che viene dominata dalla Roma, ma con la Fiorentina mai doma e che ha dato filo da torcere. Al 10' Roma in vantaggio: dopo un tentativo pochi secondi prima ma neutralizzato da Baldi, è Greggi a sbloccare il risultato. La centrocampista giallorossa approfitta proprio di un errore incredibile di Baldi, che provando a servire una propria compagna passa la palla a Greggi che non può sbagliare. La squadra di mister Spugna continua a premere nonostante il vantaggio, trova la seconda rete con Minami ma viene annullata per offside. La prima frazione si chiude sull'1-0 nonostante un doppio tentativo pericoloso di Giacinti. La Roma domina, ma nella ripresa la Fiorentina trova il pari: errore di Ceasar, in ripartenza l'ex di turno Mijatovic segna l'1-1. Le giallorosse non demordono, ripartono subito forte e segnano il gol del nuovo vantaggio: al 64' Bartoli con un tocco dolce supera Baldi e sigla il 2-1. Un finale di partita che scivola inesorabile fino al triplice fischio (da segnalare l'espulsione, tra le viola, di Erzen per doppia ammonizione): la Roma è Campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Appena terminata la sfida, sono arrivate le congratulazioni social da parte della Juventus Women, che hanno pubblicato un tweet con scritto: "Congratulazioni alla Roma Women per aver vinto lo Scudetto 2022/23".

Il Sassuolo batte la Sampdoria

Nell'altro match di giornata della Serie A femminile, la Sampdoria cade in casa per 2-0 contro il Sassuolo. Le blucerchiate perdono dopo una gara combattuta strenuamente ed in equilibrio fino ai minuti finale. Le neroverdi, infatti, passano in vantaggio al 39' del secondo tempo: calcio di rigore per le ospiti dopo un tocco di braccio nella propria area di Pettenuzzo sul tentativo di Clelland, dal dischetto si presenta proprio Clelland che non sbaglia. Passano appena 2' e il Sassuolo trova il raddoppio, chiudendo di fatto l'incontro. Ancora Clelland protagonista, che con un lob supera Tampieri e segna, fissano il risultato sullo 0-2.