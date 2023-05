Gunnarsdottir madre-calciatrice: la sua storia nell'ultima produzione Juve

Questa è una settimana importante dove si celebra la festa della mamma a livello internazionale. La Juventus assieme a Creator Lab ha voluto raccontare la storia di Sara Gunnarsdottir , calciatrice islandese delle Women, che di recente ha avuto un bambino. Un periodo difficile, dovuto anche agli scontri con il Lione e ai mancati pagamenti durante la gravidanza: "Quando mi è successo ero al Lione ed ero molto contenta. Il club mi aveva detto che mi avrebbe sostenuto e invece non mi hanno pagato durante la gravidanza. Sono tornata in Islanda. Molte donne mi hanno contatto e mi hanno chiesto di raccontare la mia storia e mi hanno ringraziato per averlo fatto". Dalla Francia all'Italia assieme al marito Arni e al piccolo Ragnar . Sara si è raccontata a 360° come mamma e calciatrice.

Juventus, le parole di Gunnarsdottir

La calciatrice ha raccontato la sua sfida di essere mamma e allo stesso tempo portare avanti lavoro e passione, seppur non sia facile: "Quando sei una professionista e devi prenderti cura di un bambino è davvero una cosa per cui non puoi essere pronta. Mentalmente penso di essere stata abbastanza forte da rilassarmi e lasciarmi andare. Penso che Arni e io abbiamo deciso di farlo perché nessuno dei due era disposto a rinunciare. Ci piace giocare e non siamo pronti a smettere. Stiamo cercando di gestire tutto al meglio e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ma è difficile. È davvero difficile. Quando ci siamo trasferiti in Italia, lui ha risolto il suo contratto con il Rodez, in Ligue 2. La situazione è davvero complicata, anche perché non abbiamo qui i nostri familiari ad aiutarci a programmare e gestire tutto. Stiamo cercando di adattarci a tutto, sapevamo che sarebbe stato un anno di alti e bassi. Ma nel complesso siamo davvero felici qui a Torino e alla Juventus. Il club è incredibile e le persone che lavorano qui sono probabilmente le persone più gentili con cui ho lavorato in questo ambiente, quello del calcio professionistico".