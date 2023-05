Serie A femminile: Parma retrocesso, la Roma batte l'Inter nel recupero

Serie A femminile, i risultati

Non c'è stata storia tra Sampdoria e Parma. Le blucerchiate di Mango si sono imposte per 3-0 al 3 Campanili: incontro sbloccato poco dopo la mezz'ora con l'autorete di Cox. Dopo una decina di minuti il calcio di rigore in favore della Samp per fallo di mano di Santoro sulla conclusione di Tarenzi: dal dischetto va Bonfantini che non sbaglia e trova il raddoppio. Il tris viene calato a 20' dalla fine, proprio con capitan Tarenzi. Dunque Sampdoria che per salvarsi avrà bisogno di un successo nello scontro diretto contro il Pomigliano, Parma che invece è matematicamente retrocesso dopo il ko odierno. Proprio il Pomigliano ha ottenuto 3 punti pesantissimi in casa del Como grazie al gol di Corelli, che ha consentito alla sua squadra di poter disputare la sfida salvezza contro la Samp con due risultati su tre a disposizione. Infine il big match di giornata, quello tra Roma e Inter: le giallorosse, che quest'oggi hanno disputato l'ultima gara casalinga della stagione con tanto di pasillo de honor ricevuto, hanno trionfato per 2-1. Nerazzurre avanti con Chawinga al 63', il pareggio 10' più tardi con Bartoli, gol vittoria per la Roma in pieno recupero grazie alla rete di Haug.