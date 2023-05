Juve Women, Bonansea e Beerensteyn non bastano: è 4-2 per la Fiorentina

La Juventus Women cade in casa della Fiorentina. Dopo i risultati maturati nella giornata di ieri (con tanto di coppa alzata dalla Roma campione), quest'oggi le bianconere, che hanno già ottenuto il pass per la prossima Champions League e sono in attesa di disputare la finale di Coppa Italia il prossimo 4 giugno contro la Roma, perdono per 4-2 contro le viola. Inutili le reti di Bonansea e Beerensteyn, che avevano ribaltato l'iniziale svantaggio ma che non sono bastate nel computo finale.