Juventus Women, Montemurro: “Sono deluso, mi spiace per i tifosi”

La Juventus Women cade in casa della Fiorentina . Le bianconere, dopo l'iniziale svantaggio, erano riuscite a ribaltare il risultato con Bonansea e Beerensteyn , ma alla fine le viola si sono imposte per 4-2 con ben 3 reti messe a segno durante il secondo tempo. Non può essere soddisfatto, a fine gara, il tecnico delle bianconere Joe Montemurro .

Fiorentina-Juve Women, così Montemurro

Questa l'analisi dell'allenatore della Juventus Women dopo il triplice fischio: "Una delusione, non tanto per il risultato, ma per come è arrivato: questo atteggiamento non rientra nel nostro modo di fare, mi spiace molto mostrare ai nostri tifosi questo tipo di prestazioni, che non mi piacciono e non ho mai visto. Con la Roma dobbiamo giocarla, mettendo tutto in campo, come ogni volta che si indossa questa maglia".