Sembrant e le 100 in maglia Juve: "L'amore è cresciuto sempre più forte"

La stagione di Linda Sembrant con la maglia della Juventus Women si è chiusa con due importanti obiettivi raggiunti. Il primo riguarda la squadra con la vittoria della Coppa Italia contro la Roma all'Arechi di Salerno , mentre il secondo è stato il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia della Juventus. La svedese ha raggiunto altre compagne in questo speciale traguardo.

Juventus Women, messaggio Sembrant

Tanta l'emozione e la felicità per il difensore delle bianconere. Ed è la stessa Linda Sembrant a scrivere un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Sono così felice e orgogliosa di aver giocato la mia centesima partita con la Juventus. Non avrei mai immaginato che l’amore per questo club sarebbe cresciuto fino a diventare quello che è oggi. Dalla prima partita alla centesima è diventato sempre più forte".